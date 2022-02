Roma, rinnovo Cristante: primo incontro tra dirigenza e agente

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’agente di Cristante, Giuseppe Riso, ha incontrato la dirigenza giallorossa per parlare del rinnovo

In mattinata è avvenuto l’incontro a Trigoria tra Tiago Pinto e Giuseppe Riso, agente di Bryan Cristante. Da un lato il calciatore, che a Roma sta bene ma vorrebbe definire il suo futuro, dall’altra la volontà della società di analizzare a fondo l’importanza e la futuribilità in maglia giallorossa del centrocampista.

Un primo incontro che è servito alle due parti per parlare della situazione contrattuale del centrocampista giallorosso e per gettare le basi per una trattativa per il rinnovo che avrà altri capitoli nelle prossime settimane. Come riportato da Sky Sport.