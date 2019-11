Roma, senti Pau Lopez: «Nella Capitale un salto di qualità»

Roma, Pau Lopez ammette: «Mi sono ridotto lo stipendio perché volevo venire in Italia. Qui un salto di qualità per la carriera»

Arrivato quest’estate dal Betis Siviglia, adesso Pau Lopez è un punto fermo della Roma di Fonseca. Il portiere ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di AS, parlando della sua nuova esperienza capitolina:

«Ridurmi lo stipendio per venire alla Roma? Lo fanno anche altri giocatori e magari non si viene a sapere. L’ho fatto perché volevo venire in Italia e perché ho capito che era la cosa migliore per la mia carriera. Credo che andare alla Roma volesse dire salire di livello».