Davide Santon, terzino della Roma, costretto ai box per un problema muscolare

Davide Santon, terzino della Roma, è costretto a fermarsi per un problema muscolare. Nuovo stop in casa giallorossa, con l’ex Newcastle che, come riportato da Il Tempo, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato un leggero affaticamento muscolare al polpaccio.

Santon dovrebbe recuperare in circa 10 giorni, prima di ritornare a disposizione per l’allenatore della Roma Paulo Fonseca.