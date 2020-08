Roma Smalling, il difensore inglese si allontana: Newcastle in pressing, c’è anche il sì da parte del giocatore

La Roma può dire addio a Chris Smalling? Probabilmente sì. Il difensore inglese – come si legge su Sky Sports UK – ha dato la sua parola al Newcastle. Le magpies, al momento, sembrano essere in vantaggio sui giallorossi.

I capitolini dovranno dunque cambiare obiettivo per la difesa: nonostante la volontà del calciatore di restare a Roma, l’accordo con il Manchester United per il prolungamento del prestito non si è concretizzato.