Roma, Spinazzola: «Possiamo alzare l’asticella, Dybala incredibile»

Roma, Leonardo Spinazzola: «Possiamo alzare l’asticella e ci riusciremo. Mourinho mi ha dato una grande mano, mi dava forza e tranquillità»

Leonardo Spinazzola ha parlato alla Gazzetta dello Sport della prossima stagione della Roma e anche sulla nazionale. Di seguito le sue parole.

ROMA DA CHAMPIONS – «Possiamo alzare l’asticella e ci riusciremo. Il gruppo lavora con il mister già da un anno, in più sono arrivati tanti doppioni di qualità. Con una stagione così compressa è quello che serve, altrimenti qualcosa lasci inevitabilmente per strada».

DYBALA – «Giocatore incredibile: può segnare o fare la giocata in qualsiasi momento. Uno che ti fa vincere le partite. Ed è un ragazzo gentile, tranquillo, uno che si applica sempre. Una grande persona».

MOURINHO – «L’anno scorso mi ha dato una grande mano, mi dava forza e tranquillità. Scherza in campo, ma vuole che si lavori sodo. Se gli dai questo, in cambio ti dà tanto. È una persona trasparente e diretta. E se non hai queste doti non puoi allenare squadre come Real Madrid o Chelsea, con i migliori giocatori del mondo. E soprattutto non puoi vincere ovunque».

FESTEGGIAMENTI – «Dopo la vittoria dell’Europeo c’era la metà della metà della gente che ho visto il 26 maggio. Alla Juventus vincere era la normalità. Qui no, ne avevamo bisogno tutti: squadra, città, club e tifosi».

WIJNALDUM – «Con lui alzi tutto: qualità, esperienza. È il discorso dell’asticella»

AZZURRI – «Sarà dura e molto triste guardare da fuori un altro Mondiale. Siamo stati anche sfortunati, con la Macedonia trenta tiri e zero gol, avessimo giocato altre due ore sarebbe stato lo stesso. Per noi giocatori era importante che mister Mancini fosse riconfermato. Sono contento di questa scelta».