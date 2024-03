Roma Svilar: «De Rossi? Difficile da spiegare, ci ha sorpreso»

Le parole di Mile Svilar, portiere della Roma, dopo la vittoria dei giallorossi contro il Brighton in Europa League

Mile Svilar ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Roma con il Brighton. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Noi facciamo quello che il mister ci chiede, penso che siano idee molto buone. È stata una partita fatta bene da noi. Il lavoro mio è parare, farmi trovare pronto, sempre che ci sia un’occasione. Oggi ho fatto bene, non è ancora finita però sono contento».

PARATA SU WELBECK – «È una buona parata, ma non c’è voto. Sempre umile, il voto può darlo qualcun altro, io devo fare il mio di lavoro».

COME DE ROSSI HA CAMBIATO LA SQUADRA – «È difficile da spiegare, è un allenatore con delle idee molto molto buone, mi ha sorpreso anche. È una persona molto positiva, aiuta la squadra per credere in se stessa».

QUANDO DDR SI ARRABBIA – «Beh, un allenatore lo deve fare, a lui succede nei momenti giusti, quindi avanti così, tutti quanti».

RUI PATRICIO – «Sì, l’ho già detto prima, è un grande uomo, una persona top. Anche in allenamento lavora tanto, anche quando non gioca. Sta aiutando l’atmosfera nello spogliatoio e in questo momento è molto importante».