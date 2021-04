Roma, testa a Manchester United e Sampdoria: infortunati e squalificati

La Roma ha ripreso questo pomeriggio la preparazione dopo il ko di Cagliari. I giallorossi mettono nel mirino Manchester United e Sampdoria

La Roma deve dimenticare in fretta la sconfitta di Cagliari perché i ragazzi di Paulo Fonseca hanno davanti una settimana molto importante. Tutte le energie sono focalizzate sulla semifinale di andata di Europa League all’Old Trafford contro il Manchester United. Poi domenica prossima sfida con la Sampdoria in campionato per blindare il settimo posto.

Questo pomeriggio i giallorossi hanno ripreso gli allenamenti, poi domani e mercoledì mattina ci saranno le ultime sedute di preparazione al match contro gli inglesi. Alla vigilia europea, la squadra si allenerà alle 11 a Trigoria per poi partire nel primo pomeriggio in direzione Manchester. Dopo la partita di giovedì sera, la Roma dovrebbe rimanere in Inghilterra, dove svolgerà una seduta di scarico prima del rientro nella capitale, previsto per venerdì. A disposizione del tecnico Fonseca ci sono tutti i giocatori ad eccezione dei fuori lista, Javier Pastore, Nicolò Zaniolo, Federico Fazio e Juan Jesus, e dello squalificato Gianluca Mancini.