Roma, testa all’Inter: cinque giallorossi a parte

La Roma si è allenata quest’oggi a Trigoria in vista del match di mercoledì contro l’Inter: Villar ed El Shaarawy in gruppo

Archiviata la roboante vittoria conquistata contro il Crotone, la Roma ha ripreso gli allenamenti in vista del match di mercoledì in casa dell’Inter. Buone notizie per il tecnico Paulo Fonseca: Gonzalo Villar e Stephan El Shaarawy si sono allenati con il resto del gruppo.

Ancora a parte gli infortunati Chris Smalling, Jordan Veretout, Leonardo Spinazzola, Riccardo Calafiori e Amadou Diawara.