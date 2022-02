Roma, Tiago Pinto: «Mourinho? Non era felice dell’accaduto. Stiamo valutando il ricorso»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, ha parlato prima della sfida contro lo Spezia ai microfoni di DAZN. Le sue parole:

MOURINHO – «Non era felice di quanto accaduto ma era motivato per raggiungere i tre punti. Ho letto sulla stampa quello che noi ci saremmo detti e non lo trovo giusto. Non è la sede giusta per parlare di queste cose, noi abbiamo già preso i documenti e stiamo discutendo sul ricorso».

MANCINI – «Esempio nella Roma per atteggiamento e sa che presto parleremo con lui del nuovo contratto».