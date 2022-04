Roma, Tiago Pinto: «Stasera vogliamo vincere per prenderci la finale»

Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, ha parlato prima del calcio d’inizio del match contro il Leicester: le dichiarazioni

Tiago Pinto ha parlato a Sky Sport prima di Leicester-Roma.

RESPONSABILITA’ – «Sappiamo che siamo l’unica squadra italiana rimasta, è un orgoglio e anche una responsabilità. Vogliamo vincere per prenderci la finale».

LEICESTER – «I giocatori inglesi hanno aperto la porta per andare via dalla Premier. Hanno poco spazio e cercano di andare fuori, come Abraham. Nella Premier c’è un grande ritmo. Molti giocatori che abbiamo stanno facendo bene».

MOURINHO – «Ogni giorno ci porta la mentalità che solo lui ha. Piano piano questa mentalità sta percorrendo tutta la Roma, la squadra oggi non mollerà mai.