Le parole del dirigente della Roma, Francesco Totti, ai microfoni della televisione giallorossa in vista del match di Champions League contro il Real Madrid

Dopo il pareggio nel match casalingo contro il Chievo, la Roma dovrà affrontare una difficilissima sfida mercoledì in Champions League. I giallorossi, difatti, debutteranno nella coppa dalle grandi orecchie contro il Real Madrid in trasferta, la squadra sulla carta più ostica del girone dato che a completare il raggruppamento sono Viktoria Plzen e CSKA Mosca. In vista del big match del Santiago Bernabeu, l’ex capitano e ora dirigente della Roma, Francesco Totti, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della televisione giallorossa. La sua intervista integrale andrà in onda stasera, ma una breve anticipazione è stata pubblicata sul profilo Twitter della società.

Queste le parole dell’ ex bandiera del club capitolino: «A Madrid sappiamo tutti che lo stadio è diverso dagli altri. Affrontando il Real al primo match, magari riusciremo a fare una grande partita. Anzi, sono sicuro che faremo una grande partita perché abbiamo la squadra per farlo. Anche se loro sono dei marziani. Servirà tranquillità e il giusto spirito. Servirà serenità anche se sappiamo che affrontiamo la miglior squadra della Champions. Storicamente, però, le volte che ci siamo incrociati anche noi gli abbiamo creato qualche problema».