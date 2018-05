Roma, Under: «Voglio lo scudetto il prossimo anno»

La stellina della Roma Cengiz Under ha parlato ai microfoni di Sky Sport sulla situazione della squadra e gli obiettivi futuri da raggiungere

E’ un Cengiz Under veramente carico quello che si è presentato questa mattina a Trigoria e intervistato ai microfoni dei colleghi della redazione di ‘Sky Sport’. Il talento turco della Roma infatti è stata la rivelazione di questo campionato; in pochi la scorsa stagione avrebbero ipotizzato un rendimento così esplosivo della giovane scommessa voluta fortemente dal direttore sportivo capitolino Monchi. Autore di 8 reti complessive in 32 presenze nelle varie competizioni, il 21enne deve ringraziare l’allenatore Eusebio Di Francesco per averlo così valorizzato e reso un giocatore in grado di poter sfoderare alte prestazioni in diversi ruoli, diventando a tutti gli effetti un jolly offensivo dal grande futuro.

Ecco quanto dichiarato da Under a Sky Sport: «Per il prossimo anno sogno lo scudetto perché abbiamo una grandissima squadra». Ma non è tutto; il turco, prodotto del settore giovanile del Bucaspor e Altinordu, ha affermato quanto sia importante vincere l’ultima di campionato contro il Sassuolo per consolidare il terzo posto, visto che crede che la Roma sia nettamente superiore alla Lazio e merita di stare in un piazzamento superiore rispetto ai rivali cittadini.