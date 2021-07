Roma Vina, il giocatore è atteso in città per la firma: le ultime

La Roma è pronta ad accogliere il nuovo acquisto Matias Vina. L’uruguaiano è atteso nelle prossime ore in città per la firma sul contratto

La Roma è pronta ad accogliere il nuovo acquisto Matias Vina. Il difensore del Palmeiras – come sottolinea da Sky Sport – è atteso nelle prossime ore in città per risolvere le ultime formalità, poi il club giallorosso potrà ufficializzare il suo trasferimento.

Nei giorni scorsi c’era stata una frenata, ma i dettagli sono stati limati nelle ultime ore.