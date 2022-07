Roma, Voeller: «Abraham-Dybala tandem perfetto. Pellegrini merita la fascia»

L’ex calciatore della Roma Voeller ha commentato l’arrivo di Dybala in giallorosso e non solo

Rudi Voeller, storico ex calciatore della Roma e ora direttore esecutivo del Bayer Leverkusen, ai microfoni di New Sound Level ha parlato dell’arrivo di Paulo Dybala in giallorosso e non solo.

ABRAHAM-DYBALA – «Anche noi al Bayer Leverkusen volevamo prendere Abraham, ha un grande talento da centravanti e sono molto contento che sia andato alla Roma. Sono convinto che con Dybala dietro di lui possono costruire un tandem perfetto».

PELLEGRINI COME GIANNINI – «Non si possono fare paragoni, Pellegrini è un grande giocatore e merita la fascia da capitano della Roma. Non ho visto così tante partite della Roma l’anno scorso, ho visto quelle del finale di stagione e Pellegrini è un grande giocatore e merita di essere il capitano della Roma. Questa è una bella cosa ma è molto difficile fare i confronti, c’era un’altra maniera di giocare a calcio 30 anni fa».