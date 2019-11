Roma, Zaniolo: «Monchengladbach forte, ma lo siamo anche noi»

Nicolò Zaniolo nel pre partita di Borussia Monchengladbach Roma commenta così la delicata sfida per i giallorossi in Europa League

Zaniolo, giovane stella della Roma, ha parlato a Roma TV della pericolosità del Borussia Monchengladbach, avversario dei capitolini in Europa League.

«L’esperienza in Europa? Conta tantissimo. In Europa è fondamentale approcciare bene le partite. Siamo venuti qui per vincere: è quello che vogliamo. Il Borussia Monchengladbach è una squadra molto forte, prima in classifica nel proprio campionato. Noi siamo venuti qui per vincere, possiamo farcela perché siamo altrettanto forti».