Romagnoli Lazio, parla Raiola: «Il giocatore ha capito che non c’è un futuro alla Lazio. Non c’è mai stata una proposta di rinnovo»

Romagnoli Lazio, Raiola: «Il giocatore ha capito che non c’è un futuro alla Lazio. Non c’è mai stata una proposta di rinnovo»

L’agente di Alessio Romagnoli, Enzo Raiola, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva fornendo un quadro dettagliato della complessa situazione che coinvolge il difensore della Lazio. Le sue parole hanno contribuito a delineare un futuro sempre più incerto per il giocatore, complice anche la gestione del club biancoceleste nelle ultime settimane.

La trattativa con l’Al Sadd

Raiola ha ricostruito i passaggi chiave del negoziato con l’Al Sadd, spiegando come la gara contro il Lecce fosse stata vissuta da Romagnoli come un addio ormai scritto. «Col Lecce era stata una gara d’addio, il giorno dopo poi Lotito ha cambiato tutto», ha raccontato l’agente, sottolineando il repentino cambio di rotta della società.

L’offerta del club qatariota, presentata dieci giorni prima e inizialmente ignorata, è tornata improvvisamente d’attualità nelle ultime ore di mercato. «L’ultimo giorno si è riaperta la trattativa con l’Al Sadd che dieci giorni prima aveva fatto una proposta a cui non aveva ricevuto risposta fino all’ultimo giorno», ha aggiunto Raiola, evidenziando come la Lazio abbia tentato un recupero in extremis.

Un tentativo che, però, si è scontrato con le tempistiche. «La Lazio ha chiesto di aumentarla, i qatarioti hanno detto di no, dopo un tira e molla alla Lazio hanno accettato quell’offerta… Ma l’hanno accettata tardi. Siamo arrivati alla fine e non c’erano più i tempi!», ha spiegato l’agente, lasciando intendere che l’operazione sarebbe potuta andare in porto con una gestione più tempestiva.

La questione stipendi e il nodo rinnovo

Raiola ha poi affrontato un altro tema delicato: gli stipendi arretrati. Secondo quanto riferito, la società avrebbe chiesto al difensore di rinunciare a tre mensilità, una richiesta che ha irrigidito ulteriormente i rapporti. «La Lazio ha chiesto ad Alessio di rinunciare alle ultime tre mensilità, è un loro modus operandi che non ha senso. È assurdo essere a gennaio coi giocatori che non hanno percepito 3-4 stipendi. Chiedere una rinuncia a un giocatore è folle», ha dichiarato senza mezzi termini.

In un clima così teso, anche la trattativa per il rinnovo sembra essersi arenata definitivamente. «Vista la situazione si è chiusa la possibilità, il contratto è in scadenza nel 2027, ora vedremo in estate che accadrà», ha concluso Raiola, lasciando aperti tutti gli scenari in vista della prossima sessione di mercato.

La posizione di Romagnoli, dunque, resta in piena evoluzione. Con un contratto valido fino al 2027 ma un rapporto con la società sempre più complicato, i prossimi mesi saranno decisivi per capire se il difensore continuerà la sua avventura in biancoceleste o se sceglierà una nuova destinazione, ipotesi che al momento appare la più probabile.

