Romagnoli, il nuovo leader del Milan che studia Maldini

Alessio Romagnoli scenderà in campo contro il Napoli con la fascia da capitano. Ecco il nuovo leader del Milan

Addio all’era Bonucci, inizia l’era Alessio Romagnoli. Il difensore del Milan è diventato il nuovo capitano del club rossonero dopo aver vinto il ballottaggio con Jack Bonaventura. I compagni e l’allenatore ne apprezzano il carisma e le doti di leadership e ora il leader leale rossonero spera di conquistare anche critica e tifosi con la fascia da capitano al braccio. Sarà il classe ’95 il nuovo capitano del Milan. Prima la fascia veniva assegnata per anzianità, su indicazione della proprietà, ora la musica è cambiata.

Il Milan ha scelto Alessio, un 23enne di belle speranze, per dare un bel segnale: il centrale difensivo, che ha rinnovato fino al 2022 nel momento più buio e delicato della stagione, dal punto di vista societario, è pronto a prendersi il Milan. Un’investitura gradita allo spogliatoio, racconta La Gazzetta dello Sport, e che ha avuto il sigillo finale da Rino Gattuso, uno che a febbraio parlava così del centrale: «Ha cambiato mentalità. Si cura di più, viene prima agli allenamenti, questo è importante soprattutto per i problemi avuti in passato». E il cambio c’è stato anche in campo. Alessio, che ha incassato i complimenti di Maldini dopo il rinnovo, è rimasto calmo, proprio come lo erano Baresi e Maldini. Un segnale incoraggiante per il nuovo corso del Milan.