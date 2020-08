Romei: «Addio alla Samp? Non rinnego niente e non volterò le spalle a nessuno»

L’avvocato Antonio Romei, ex membro del CdA della Sampdoria, tira le somme sui suoi anni in blucerchiato

A due giorni dall’uscita del CdA della Sampdoria, Antonio Romei tira le somme dei suoi anni in blucerchiato, sulle pagine de Il Secolo XIX. Il rapporto con il presidente Massimo Ferrero, la cessione sfumata, Garrone e il futuro: questi alcuni dei temi trattati.

FUTURO – «Ho un contratto di consulenza con il mio studio legale. Con Ferrero? Il venire meno della fiducia rientra in un rapporto e fa parte della mia vita di libero professionista. Io rispetto tutti e mi aspetto lo stesso dagli altri».

SALUTI – «Non rinnego niente e non volterò le spalle a nessuno. Un grande in bocca al lupo a Ferrero. Ringrazio e saluto chi ha condiviso questa esperienza con me, da ogni dirigente a ogni staff, dal persona della sede a ogni calciatore. I componenti del vecchio CdA che hanno svolto un grande lavoro. E i tifosi blucerchiati unici al mondo. Resterò sempre anch’io sampdoriano».