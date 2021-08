Romero al Tottenham, è ufficiale: il comunicato del club

Cristian Romero è un nuovo giocatore del Tottenham: ecco l’annuncio del club inglese sull’acquisto che arriva dall’Atalanta

«Siamo lieti di annunciare la firma di Cristian Romero dall’Atalanta. Romero, 23 anni, si unisce dopo essere stato nominato “Miglior difensore” della Serie A la scorsa stagione, con le sue prestazioni che hanno aiutato l’Atalanta a conquistare il terzo posto consecutivo in campionato. Ha reso un’estate da ricordare facendo parte della squadra argentina – incluso il suo nuovo compagno di squadra, Giovani Lo Celso – che ha vinto la Copa America a luglio. Cristian ha collezionato tre presenze nel torneo, inclusa una da titolare in finale contro il Brasile, mantenendo la porta inviolata mentre La Albiceleste ha posto fine a un’attesa di 27 anni per un titolo importante. Nato a Cordoba, Cristian ha iniziato la sua carriera al Belgrano in Primera Division argentina, esordendo nel 2016. Passa al Genoa in Serie A nel 2018 e poi alla Juventus un anno dopo, con la Juve che lo restituisce in prestito al Genoa per la stagione 2019/20. Cristian è stato nuovamente prestato all’inizio della scorsa stagione, questa volta all’Atalanta. Con il club bergamasco ha collezionato 42 presenze nel 2020/21 – insieme al compagno nuovo arrivato, il portiere Pierluigi Gollini – di cui sette in Champions League, aiutando La Dea al terzo posto in Serie A e alla finale di Coppa Italia. Dopo aver rappresentato l’Argentina a livello Under 20, Cristian ha esordito in prima squadra in una gara di qualificazione ai Mondiali contro il Cile il 3 giugno 2021 e ha collezionato cinque presenze in totale. Ha segnato solo 130 secondi nella sua seconda apparizione contro la Colombia l’8 giugno».