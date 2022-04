Ronaldinho esalta Mbappé: «È da Pallone d’oro, ma resti al PSG»

L’ex stella brasiliana Ronaldinho ha esaltato le qualità Mbappé e ha dato un consiglio al francese

Ronaldinho, ex stella del calcio brasiliano, in una intervista ad Amazon Prime Video ha esaltato le qualità di Kylian Mbappé dando anche un consiglio al francese.

QUALITA’ – «Penso che Mbappé stia giocando molto bene. È un ragazzo ancora molto giovane, ha delle caratteristiche che ammiro molto perché abbina forza, tecnica e velocità. Mi sarebbe piaciuto giocare con lui. Perché penso che siamo complementari per caratteristiche. Mi è sempre piaciuto scambiare il pallone e lanciare in velocità calciatori nello nello spazio. E credo che per il nostro modo di giocare ci saremmo trovati a occhi chiusi. È meraviglioso vederlo giocare, spero diventi il ​​miglior giocatore al mondo e possa presto vincere il Pallone d’oro».

RESTARE AL PSG – «Credo che Mbappé abbia tutto per potersi realizzare con il PSG. Ai miei tempi il club non era così forte, adesso invece ha tutto per issarsi ai vertici. É assolutamente possibile diventare il miglior giocatore al mondo anche a Parigi e vincere la Champions League anche militando nel Paris Saint-Germain. Mi piacerebbe molto che restasse a Parigi, sarebbe bellissimo anche perché la squadra è fantastica. Vedere i migliori giocatori al mondo essere insieme a Parigi e vincere la Champions rappresenterebbe un qualcosa di meraviglioso».