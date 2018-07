Ronaldo alla Juventus: le reazioni social dei giocatori dopo l’ufficialità

Alcuni giocatori della Juventus hanno voluto dare il benvenuto a Cristiano Ronaldo tramite il social network. Saluti e ringraziamenti dagli ex compagni del Real Madrid.

È fatta, Cristiano Ronaldo è ufficialmente un giocatore della Juventus. Quello che è stato dipinto come l’affare del secolo, il più costoso per i bianconeri e per tutta la Serie A è andato in porto. Torino, i tifosi bianconeri e non solo sono in visibilio, in trepidante attesa di vedere scendere da un aereo CR7 e di ammirarlo giocare tra le mura dell’Allianz Stadium. Oltre a centinaia di tifosi, anche i giocatori della Juventus e molti personaggi legati al mondo dello sport hanno voluto salutare l’arrivo del fenomeno portoghese in Italia, nonostante il comunicato ufficiale del Real Madrid sia di un’ora fa. Tra questi il prossimo compagno di squadra Paulo Dybala che ha postato sul proprio profilo Twitter una foto in cui i due si stringono la mano dopo una gara tra Real e Juventus. Anche Sami Khedira, che ritrova Ronaldo dopo cinque stagioni ai Blancos, ha dato il benvenuto “twittando” una foto insieme a CR7 e un saluto: «Benvenuto a Torino, Cristiano. Siamo stati benissimo al Madrid, non vedo l’ora di ricominciare a lavorare con te! Oggi è un grande giorno per la Juventus!». Da Madrid arrivano i saluti invece di capitan Sergio Ramos, di Toni Kroos e di Marcos Llorente che hanno voluto augurare buona fortuna a CR7 ringraziandolo per gli anni passati insieme al Real.

.@Cristiano, your goals, your numbers and everything we've won together speak for themselves. You have earned a special place in the history of @RealMadrid. As Madridistas we'll remember you always. It's been a pleasure to play alongside you, bicho. Big hig and good luck! 🍀👍🏻 pic.twitter.com/NaywaDd3gw — Sergio Ramos (@SergioRamos) July 10, 2018

Crucial for the trophies we won in the past years! A true champion. It was a pleasure playing with you! All the best, legend. @Cristiano pic.twitter.com/1C5x2ARSBT — Toni Kroos (@ToniKroos) July 10, 2018

Benvenuto a Torino, Cristiano 🏴🏳 We had a great time together in Madrid, I can‘t wait to get back to work with you! Today is a special day for @juventusfc! 💪🏽 #FinoAllaFine #ForzaJuve #SK6 @cristiano pic.twitter.com/iU4ULPeHmg — Sami Khedira (@SamiKhedira) July 10, 2018