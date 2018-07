Cristiano Ronaldo è arrivato a Linate! Questa la fake news che ha iniziato a diffondersi ieri a Milano, poi smascherata: in realtà è sceso Borini dall’aereo

Il retroscena raccontato dalla Gazzetta dello Sport su Cristiano Ronaldo è tragicomico. Nella giornata di venerdì si è sparsa una voce incontrollata: grande allerta all’aeroporto di Milano Linate per l’arrivo di un calciatore molto importante da Ibiza a bordo di un volo privato. Con tanto di sigla: OKPMI. Si pensa subito a Cristiano Ronaldo, anche se il fenomeno del Real Madrid era in vacanza in Grecia. Molti giornalisti e troupe televisive vanno verso lo scalo milanese.

Alle 18.30 atterra il suddetto volo. Il calciatore a bordo c’è, in carne e ossa, ma è il milanista Fabio Borini. Errore fatale, commesso già il giorno prima all’aeroporto di Caselle. I tifosi della Juve da giorni presidiano lo scalo, dove un paio di giorni fa Armando Izzo,nuovo acquisto del Toro di Walter Mazzarri, è stato scambiato per CR7 da alcune persone presenti. Anche questa è la trattativa Cristiano Ronaldo-Juve. Semplicemente la più pazza del mondo.