In attesa di diventare un calciatore bianconero Ronaldo ha sottoscritto un accordo benefico con l’Avis di Bellano

E’ arrivata la firma di Cristiano Ronaldo. E no, non con la Juventus. Ma i tifosi bianconeri possono stare sereni, l’asso portoghese non ha firmato con un altro top club europeo, rivale della Juventus; ma, al contrario, con l’Avis Bellano, centro rivierasco della provincia di Lecco affacciato sul lago di Como, che ha annunciato un accordo con il campione portoghese. L’associazione dei volontari ha scritto in una nota: «È con grande orgoglio e con profonda convinzione che Avis Comunale di Bellano, dopo le prime voci trapelate a giugno, annuncia la partnership che legherà il sodalizio bellanese al più grande fenomeno in attività a livello calcistico: il bomber della nazionale portoghese Cristiano Ronaldo, meglio conosciuto come CR7».

Il campione lusitano con la sua immagine inviterà tutti a essere protagonisti di un gesto che lui compie da molti anni: donare sangue. L’immagine di Avis con CR7 apparirà su striscioni per tutti i gruppi con i contatti per diventare nuovi donatori. Poi un pullman di linea ed infine un filmato che comparirà sul sito internet e sui social. Cristiano Ronaldo firma per la solidarietà e per un nobile gesto per aiutare il prossimo, in attesa di diventare un nuovo giocatore bianconero.