Nella notte tra il 4 e il 5 agosto Cristiano Ronaldo potrebbe sfidare i suoi ex compagni del Real Madrid

Probabilmente non sarà della partita perchè dopo il Mondiale il rientro sarà inevitabilmente graduale. Ma i tifosi hanno già cerchiato in rosso un appuntamento della preseason bianconera. Nella notte tra il 4 e il 5 agosto Real Madrid e Juventus si affronteranno nella International Champions Cup al FedExField di Washington DC. Si tratterà della terza gara nel torneo per i bianconeri che in precedenza sfideranno il Bayern Monaco (26 luglio) e Benfica (28 luglio). In mezzo ci sarà anche il test del 1 agosto contro la rappresentativa delle stelle della MLS. I tifosi bianconeri pregustano già la sfida di Ronaldo ai suoi ex compagni, anche se non sarà in una partita ufficiale.