Ronaldo è già nella storia: è il giocatore più pagato nella storia della Juventus

Superato il record di 90 milioni di euro, versati dalla Juventus nelle casse del Napoli per l’acquisto di Gonzalo Higuain

Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore della Juventus. L’ufficialità è arrivata questo pomeriggio e, neanche il tempo di indossare la camiseta bianconera, che CR7 ha già infranto un record. L’ex asso del Real Madrid è infatti il giocatore più costoso della storia della Juventus. La società di Torino non ha mai badato a spese negli ultimi anni, e nemmeno in quelli precedenti considerate le cifre versate nel 2001, quando si assicurò per circa 93 milioni di euro Lilian Thuram, oltre Gigi Buffon.

Invece, nel recente passato, il mercato dei bianconeri è stato molto attivo e dispendioso. L’obiettivo dichiarato della Juventus, d’altra parte, è da anni la Champions League. Un sogno che, con Ronaldo in squadra, tutti i bianconeri sperano possa diventare realtà. Nel giro di un paio d’anni, i piemontesi hanno deciso di puntare su diversi campioni: da Paulo Dybala ad Alex Sandro, il primo pagato circa 40 milioni di euro, versati sulle casse del Palermo, ed il brasiliano acquistato per 26 milioni di euro dal Porto. Successivamente, nell’estate del 2016, la Juventus ha pagato alla Roma la clausola da 32 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Miralem Pjanic. L’affare più costoso rimaneva, tuttavia, quello che portò Gonzalo Higuain sotto la Mole. Più di 90 milioni fu la cifra sborsata dalla Juve al Napoli per pagare la clausola rescissoria del Pipita. Una cifra superata quest’oggi dall’acquisto di Cristiano Ronaldo. Un affare da oltre 110 milioni.