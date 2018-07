Il parco macchine del fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo che sembra essere sempre più vicino al trasferimento alla Juventus

Ormai non si parla di altro: il caso del possibile trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus non è più solo un affare di calciomercato. Tutti ne parlano e la possibilità di vedere il giocatore attualmente considerato più forte al mondo calcare i campi della Serie A è un qualcosa che lascia increduli. Una trattativa che ci riporta indietro nel tempo, tra gli anni 80 e gli anni 90, quando i migliori erano qui, nel nostro campionato. Da Falcao a Maradona, da Zico a Zidane passando per Ronaldo e il mitico trio degli olandesi composto da Van Basten, Gullit e Rijkaard che ha fatto sognare i tifosi del Milan, questi sono solo alcuni dei grandi nomi che la Serie A ha ospitato. Adesso non è più così da anni, quando in Italia nasce un talento, l’obiettivo è quello di approdare nelle grandi società che militano nei campionati esteri. Una speranza, però, si è riaccesa, il trasferimento di Ronaldo non è solo un affare targato Juventus e soprattutto non sembra essere una bomba di mercato senza riscontri. Molte sono le indiscrezioni e le conferme a riguardo, dalla villa in ristrutturazione sulle colline torinesi al volo di Paratici e Marotta destinazione Madrid. CR7, uno dei più forti di sempre, con numeri stratosferici e decine di record infranti è davvero pronto a sbarcare in Italia? Chissà, tutti aspettano trepidanti il suo arrivo che potrebbe essere fissato per sabato.

In Italia, il fenomeno portoghese non sbarcherebbe solamente insieme alla sua famiglia e al suo staff, dato che Ronaldo possiede un vero e proprio parco auto. CR7, difatti, oltre al calcio ha una grandissima passione per le automobili sportive che da anni colleziona e nel suo garage ci sono almeno 20 macchine da far perdere la testa ad ogni intenditore del settore. La punta di diamante è sicuramente la Bugatti Chiron presentata dal giocatore lo scorso settembre; una supercar con 1500 cavalli di potenza in grado di sfiorare i 420 km/h dal valore di circa 3 milioni di euro (circa due mesi di stipendio di Ronaldo) che si aggiunge alla Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport. Immancabile nel garage il marchio Ferrari rappresentato degnamente dalla F12 TDF, dalla 599 GTO e dalla 599 GTB Fiorano. A completare il ricchissimo parco auto di Ronaldo ci sono vari modelli di Porsche, Lamborghini, Rolls Royce, Audi, Mercedes, McLaren,Maserati e Bmw per un valore complessivo di quasi 10 milioni di euro.

✈️ A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Sep 28, 2017 at 12:24pm PDT

Ecco alcune delle auto sfoggiate, anche sui social, dal campione portoghese:

Bugatti Chiron;

Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport;

Ferrari F12 TDF;

Ferrari 599 GTO;

Ferrari 599 GTB Fiorano;

Rolls Royce Phantom;

Rolls Royce Ghost;

Maserati Gran Cabrio;

Lamborghini Aventador LP 700-4;

Porsche 911 Carrera 2 S Turbo Cabriolet;

Porsche Cayenne Turbo;

Audi Q7;

Audi R8;

McLaren MP4-12C Spyder;

Bmw M6;

Bentley GT Speed;

Bentley Continental GTC;

Range Rover Sport;

Mercedes GLE 63 AMG Coupé.

Un vero e proprio tesoro a quattro ruote quello di Cristiano Ronaldo che, forse, potrebbe arrivare in Italia insieme a lui e sfrecciare sulle strade di Torino.