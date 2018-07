Nuove indiscrezioni dalla Spagna: Cristiano Ronaldo sarebbe ad un passo dalla Juventus. Si parla già di possibili visite mediche

Arrivano nuovi aggiornamenti sull’operazione che dovrebbe portare la stella del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, alla Juventus. El Chiringuito de Jugones, programma in onda sul canale La Sexta, ha annunciato che al momento i Blancos sarebbero in attesa che l’offerta di 100 milioni di euro per Cr7 sia formalizzata dalla Juve nei prossimi giorni. Una volta concluso l’affare, prima di partire per le vacanze, il giocatore potrebbe volare a Torino per svolgere già le visite mediche con la squadra di Massimiliano Allegri.