Rosella Sensi: «Juve-Roma? In Italia alcune squadre avrebbero meritato di vincere di più»

Rosella Sensi infiamma Juve Roma, match di Serie A in programma domenica all’Allianz Stadium. L’ex presidente della società giallorossa ha parlato a La Stampa verso la Juventus.

JUVE ROMA – «Con la Juve non è mai una sfida qualsiasi: rientra come il derby tra gli appuntamenti più attesi. Il primo ricordo? Brutto: il gol annullato a Turone. Avevo 10 anni. Però ne conservo bellissimi: su tutti il 2-2 in rimonta a Torino nel 2001, chiave dello scudetto. Le polemiche nel corso degli anni? Noi le abbiamo più subite che creare. Juve associata ai poteri forti? Mettiamola così: in Italia alcune squadre avrebbero meritato di vincere di più».