Il Milan di Elliot stasera gioca “in casa”: Rossoneri Lux esiste ancora!

Milan: contro il Dudelange a due passi dalla sede (fantasma) di Rossoneri Lux, ovvero la società veicolo dei cinesi prima e di Elliot oggi che fornisce ossigeno alle casse del club

Il nome Rossoneri Lux a qualcuno dirà qualcosa, ad altri dirà molto. Soprattutto ai tifosi del Milan, alle prese per mesi con le vicende societarie legate a Yonghong Lì e alla sua società veicolo con sede in Lussemburgo. Una società che in verità ancora esiste, sebbene abbia cambiato sede (rimanendo però sempre nel Granducato) ed ovviamente proprietario: adesso è Elliot a gestire in prima persona la finanziaria rossonera, ovvero la cassaforte che fa da fonte di investimento per il Milan. Per questa ragione la partita contro il Dudelange stasera in Europa League sarà un po’ uno strano gioco del destino per la società rossonera che – si può dire senza problemi – è di fatto anche un po’ lussemburghese. La squadra di Gennaro Gattuso giocherà sì fuori casa, ma anche un po’ “in casa”.

Eppure, a ben vedere, di Rossoneri Sport Investment Luxembourg (questo il nome completo della società) nel Granducato non c’è gran traccia. Nulla di strano, ma anzi la regola: la finanziaria milanista è solo una sorta di scatola, un involucro fittizio creato ad hoc per permettere il passaggio di capitali prima dai cinesi ed ora da Elliot nelle casse rossonere con l’aiuto delle sofisticate ma conveniente leggi finanziarie locali. Vale a dire che di Rossoneri Lux esiste sì una sede legale sulla carta, ma nulla che dia nell’occhio: lì dove dovrebbe esserci oggi il cuore del Milan, non appare mezzo cartello fuori dall’edificio di una anonima via del Lussemburgo. Ad occuparsi di tutto sono tre consulenti di una società – tale Intertrust – cui si appoggia Elliot per le questioni legali e che sorge in un normalissimo ufficio all’interno di uno dei tanti dedicati alle attività finanziarie di quelle parti. Da lì comincia la storia del nuovo Milan e stasera proprio i giocatori rossoneri saranno ad un passo dal loro quartiere operativo senza probabilmente nemmeno saperlo.