Rovella: «Un ritorno alla Juve me lo devo meritare. Modello? Marchisio»

Nicolò Rovella ha parlato a AM inserto di Tuttosport e Corriere dello Sport: le sue dichiarazioni

Nicolò Rovella, centrocampista di proprietà della Juventus ma in prestito al Genoa, ha parlato dei suoi modelli a centrocampo. Le sue parole ad AM, inserto di Tuttosport e Corriere dello Sport.

MODELLI – «Non ho preferenze, quello che conta è l’interpretazione del ruolo. Io, a prescindere dalla posizione, amo toccare tanto la palla. Partita dopo partita mi sento più maturo, anche se ovviamente so di essere soltanto all’inizio. Modric il mio modello? Sì. Il giorno prima della partita, quando sono in ritiro, studio su youtube il centrocampista del Real Madrid, De Jong del Barcellona e riguardo anche dei filmati di Marchisio. Cerco di ‘rubare’ qualche segreto del mestiere. Modric e De Jong impressionano per la serenità con cui gestiscono la palla, mentre da Marchisio cerco di apprendere il tempismo negli inserimenti».

RITORNO ALLA JUVE – «So che mi seguono, ma un eventuale ritorno alla Juventus da protagonista me lo devo meritare facendo bene qui. Sono concentrato sul Genoa e, visto che sto giocando tanto, mi piacerebbe continuare in rossoblu fino al termine della stagione. Poi, ovvio, vedremo cosa decideranno le società».