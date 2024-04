Rubiales, arresto per l'ex presidente della Federazione calcistica spagnola

L’ex presidente della Federazione calcistica spagnola Luis Rubiales è stato sottoposto all’arresto. Ecco il video dell’accaduto

Luis Rubiales ex presidente della Federazione calcistica spagnola, è stato indagato per corruzione: stamattina infatti al suo arrivo all’aeroporto di Barajas, a Madrid, è stato sottoposto all’arresto.

Come riportato da El Chiringuito TV, ecco l’arrivo di Rubiales in aeroporto per poi essere arrestato.