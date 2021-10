Chelsea, Rudiger allo scoperto: «L’interesse del Bayern Monaco mi onora»

Antonio Rudiger in scadenza con il Chelsea: il centrale tedesco parla dell’interesse del Bayern Monaco nei suoi confronti

Antonio Rudiger non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza con il Chelsea e in Italia è stato accostato a Juventus e Inter in caso d’addio a parametro zero in estate ai Blues’ campioni d’Europa.

Il difensore tedesco ha ammesso in una recente intervista alla Bild sul suo futuro: «L’interesse del Bayern mi onora, questo dimostra che negli ultimi anni ho fatto bene. Se vorrei tornare in Bundesliga? Sto bene dove sono adesso, quindi è ok così».

