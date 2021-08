Rugani, parla l’agente: «La Juve ha un progetto chiaro su di lui. Allegri non ha mai preso in considerazione una sua partenza»

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, è intervenuto ai microfoni di CMIT TV per parlare della situazione del suo assistito alla Juventus. Di seguito le sue parole.

«La cosa importante è che la Juventus fin da maggio ci ha presentato davanti una tipologia di progetto. Non volevano dar via il giocatore in prestito, che avrebbe avuto le sue chance, con Allegri che lo considerava una risorsa e che non c’erano preclusioni e che sarebbe andato via un difensore, come è successo con Demiral, dato in prestito perché era la sua volontà. La Juventus non ha mai preso in considerazione determinate richieste. Con Sarri? Il pensiero che possa venire ad un tifoso c’è, ma non stiamo parlando di mercato. Sul Napoli dico che non ho avuto contatti con il club, poi può darsi che abbiano pensato ad un determinato scenario, ma poi sta tutto agli altri».