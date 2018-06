Il Chelsea fa sul serio per Daniele Rugani. Il difensore può lasciare la Juventus. Offerta importante dei Blues al centrale bianconero

Daniele Rugani non è incedibile e può lasciare la Juventus. Il difensore centrale bianconero sembra essere arrivato a un bivio: tentare di convincere Allegri oppure andare via. Maurizio Sarri stravede per lui e lo vorrebbe nella sua prossima avventura al Chelsea. Il tecnico toscano ha chiesto l’acquisto di un difensore centrale e ha fatto due nomi: Kalidou Koulibaly e Daniele Rugani. Il primo non è in vendita, il secondo non è in vendita ma non è incedibile.

Il Chelsea ha già avviato i contatti con la Juventus e con l’agente del calciatore. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla redazione di www.calcionews24.com, i Blues fanno sul serio e sono pronti ad accontentare le richieste della Juve. I bianconeri chiedono una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro, bonus compresi, e hanno offerto al calciatore un accordo quinquennale da 4 milioni di euro a stagione più bonus. Un’offerta importantissima che sta a testimoniare l’importanza che ricopre Daniele Rugani nei piani futuri del Chelsea. La Juve può lasciar andare il difensore. Maurizio Sarri spera di dargli un’importante opportunità in Premier League.