Al momento il Chelsea non avrebbe ancora presentato alcuna offerta per Daniele Rugani e Gonzalo Higuain: le ultimissime

Nessuna offerta è pervenuta alla Juventus da parte del Chelsea per Daniele Rugani e Gonzalo Higuain! E’ questa la clamorosa indiscrezione riportata dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Al momento dunque solo tante chiacchiere secondo la Rosea. Si parla di una proposta da 55 milioni di euro per il difensore centrale ex Empoli ma sul tavolo dei dirigenti bianconeri non è arrivata alcuna offerta ufficiale e anche per questo motivo i bianconeri hanno preso tempo per lo scambio Caldara–Bonucci con il Milan.

Nessuna novità sul fronte Higuain, sul quale ci sono Milan e Chelsea. «Leonardo conosce bene Gonzalo – ha confermato Marotta – e lo vorrebbe avere al Milan, ma ci sono questioni contrattuali da risolvere». Il nodo resta il prezzo: il club bianconero non si sposta dai 60 milioni di euro per non generare plusvalenze. Sul giocatore c’è anche il Chelsea di Maurizio Sarri ma fino a questo momento, così come per Rugani, non è giusta nessuna offerta da parte dei Blues per il Pipita. Situazione in divenire per il difensore e per il centravanti. Con 110-115 milioni di euro partiranno entrambi: Milan e Chelsea alla finestra. I bianconeri incontreranno gli inglesi sabato a Nizza in occasione dell’amichevole tra il Chelsea e l’Inter.