Juve, ‘nuovo’ acquisto in difesa: Rugani resta

Daniele Rugani potrebbe rimanere alla Juventus. In stand-by al momento l’operazione con il Chelsea: le ultimissime

Niente trasferimento in Premier League per Daniele Rugani? Il difensore classe ’94 sembrava a un passo dall’addio ma la Juve sacrificherà solo uno dei suoi difensori nati nel 1994. Al momento l’indiziato numero uno a far posto a Leo Bonucci sembra essere proprio Mattia Caldara. Il centrale arrivato dall’Atalanta è stato inserito nello scambio con LB19 e il suo futuro dovrebbe essere al Milan (tutto dipenderà dal sì di Gonzalo Higuain, propedeutico allo scambio tra rossoneri e bianconeri).

Il Chelsea è sulle tracce di Daniele Rugani e sarebbe disposto a offrire 50-55 milioni di euro per arrivare all’ex difensore dell’Empoli ma al momento la Juve ha deciso di congelare l’affare con i Blues perché, in caso di partenza di Caldara, non vorrebbe privarsi anche di Daniele. Il centrale potrebbe rimanere in bianconero a giocarsi il posto con Benatia, Bonucci, Barzagli e Chiellini. Un ri-acquisto importante per la Juventus anche per la questione legata alle liste: il difensore potrà essere inserito nella lista per il campionato come un giovane formato nel vivaio del club. Toccherà al centrale spazzare via i dubbi sorti dopo la passata stagione, provando a conquistare un posto in pianta stabile alla Juve.