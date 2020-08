Rui Costa: «Pirlo sarà un grande allenatore ma alla Juve potrebbe faticare»

Manuel Rui Costa ha parlato ai microfoni di Sportmediaset a poche ore dall’inizio della finale tra PSG e Bayern Monaco

Manuel Rui Costa ha parlato ai microfoni di Sportmediaset a poche ore dall’inizio della finale di Champions League tra PSG e Bayern Monaco.

PIRLO – «Credo che potrà incontrare delle difficoltà a cominciare subito da lì, da una squadra come la Juve che sta vincendo sempre. Andrea si vedeva chiaramente in campo che prima o poi avrebbe fatto l’allenatore. Lo faceva già mentre faceva il calciatore e sono sicuro che diventerà un grandissimo allenatore. E gli auguro, pure se è juventino, che abbia molto successo come lo ha avuto da calciatore, ma non ho dubbi. Riuscirà a trasmettere ai suoi giocatori il modo come lui pensa il calcio».

FINALE CHAMPIONS – «Dobbiamo essere entusiasti della finale, con due squadre molto offensive. L’aspettativa è che ci saranno tanti gol. Ci sono tanti buoni giocatori. PSG? Sembrava che mancasse quella componente collettiva, ma adesso hanno dimostrato di averla e mi hanno sorpreso, soprattutto contro l’Atalanta».