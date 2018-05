Napoli, porte girevoli: si avvicina Rui Patricio. Sogno Alisson, si allontana Leno

Il portiere dello Sporting Lisbona è vicino all’accordo con il Napoli. Potrebbe essere Rui Patricio il sostituto di Pepe Reina

Pepe Reina andrà via da Napoli, ormai è certo. Il club azzurro è alla ricerca di un nuovo portiere e pensa a Rui Patricio. La conferma è arrivata anche da Aurelio De Laurentiis che nei giorni scorsi ha effettuato un vero e proprio blitz in Portogallo per parlare con lo Sporting Lisbona. C’è già l’accordo con l’estremo difensore: 4 anni di contratto a circa 1,6 milioni di euro l’anno. Non c’è ancora l’intesa con lo Sporting ma l’accordo è vicino. Ballano dei bonus e delle commissioni con gli intermediari ma nei prossimi giorni potrebbe arrivare la svolta.

Il Napoli segue anche Leno del Bayer Leverkusen ma, secondo Il Mattino, il portiere tedesco ha dei problemi, non di poco conto, per i diritti di immagine: il portiere ha legami con una ditta di abbigliamento e non è semplice risolvere la questione. Il presidente spera in un mancato accordo per il rinnovo tra Alisson e la Roma ma sarà molto difficile arrivare al portiere giallorosso. Pepe è nel mirino di Spal e Crotone e andrà via. Rafael è in scadenza e Reina ha firmato col Milan. Perin non convince al 100%, Meret piace ma bisogna trovare un accordo con l’Udinese.