Rummenigge allo scoperto: «Thiago Alcantara vuole andare via»

Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, ha parlato del mercato dei bavaresi focalizzandosi sulla situazione Thiago Alcantara

Il nome di Thiago Alcantara è stato accostato alla Juventus e non solo negli ultimi mesi. Il centrocampista vuole lasciare il club campione di Germania in carica.

Durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto del Bayern Monaco, Leroy Sané, Karl-Heinz Rummenigge ha di fatto annunciato la cessione di Thiago Alcantara: «Thiago vuole andare via, ma non ci sono trattative con altre società in corso».