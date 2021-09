Rummenigge: «Mondiale ogni due anni? Pensiamo a modificare i calendari»

Karl-Heinz Rummenigge ha commentato così la possibilità di giocare il Mondiale ogni due anni: le sue parole

Ai microfoni di BILD TV, Karl-Heinz Rummenigge ha commentato la possibilità di giocare il Mondiale ogni due anni:

«Non sono un fan degli sviluppi inflazionistici, quello di cui abbiamo bisogno in maniera urgente è una razionalizzazione del calendario calcistico perché è troppo fitto. È stata introdotta la Nations League, sono state aumentate le squadre partecipanti a Europeo e Mondiale e questo ha reso tutto più intenso. Credo che potrebbe essere necessario suddividere il calendario in blocchi per aumentare la qualità delle partite e dei tornei. Bisogna però discuterne in maniera razionale e trovare una soluzione»