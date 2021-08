Bologna, Sabatini: «Volevo andar via ma dopo questa partita devo restare»

Walter Sabatini scuote il Bologna dopo la cocente eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Ternana: le sue parole

Walter Sabatini, ai canali ufficiali del club, scuote il Bologna dopo la clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia contro la Ternana.

«È esistita concretamente la possibilità che io potessi interrompere il mio rapporto col Bologna, spesso mi sono chiesto della mia utilità all’interno del club. Ma a maggior ragione dopo una partita come questa non è possibile andarsene: questa situazione mi inchioda alle mie responsabilità, si resta e si combatte. Dopo questa sconfitta non mi pongo neanche più domande: chiedo scusa a tifosi e Presidente per un risultato».