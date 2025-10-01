San Siro, le parole del sindaco Sala: «Alle squadre sto dicendo ‘dovete correre’ per questa cosa»

San Siro, le dichiarazioni del sindaco Sala: «Alle squadre sto dicendo ‘dovete correre’ per questa cosa». Le sue dichiarazioni

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in occasione dell’inaugurazione della Digital Week, è tornato a parlare del progetto del nuovo stadio di Inter e Milan. Sala ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti non solo un passaggio cruciale per la città, ma anche un tassello di rilievo nel panorama calcistico internazionale.

Accanto all’entusiasmo per le prospettive urbanistiche e sportive, il primo cittadino ha richiamato l’attenzione su un tema delicato: la trasparenza nella proprietà delle società calcistiche milanesi. Una questione sollevata dal Comitato Legalità e Contrasto alla Criminalità Organizzata del Comune, che Sala ha definito centrale per garantire correttezza e credibilità.

Il sindaco ha quindi ribadito la necessità di una gestione limpida e responsabile, rimarcando l’impegno dell’amministrazione nel contrastare ogni forma di illegalità legata al mondo del calcio.

COSA SUCCEDE ORA PER SAN SIRO – Non so quando Milan e Inter inviteranno Norman Foster a Milano per iniziare a spiegare quello che sarà il progetto. Alle squadre sto dicendo ‘dovete correre’ per questa cosa perché evidentemente c’è l’agenda di Norman Foster e c’è anche il progetto che non so a che punto è. Certamente è la cosa più importante, perché dalla fase amministrativa bisogna passare alla fase di comunicazione alla città, per fare vedere ai cittadini le qualità che potrà avere lo stadio.

PERICOLO CRIMINALITA’ PER IL NUOVO SAN SIRO – Non mi preoccupa tanto però bisogna lavorarci, bisogna fare le cose per bene. A questo punto deve preoccupare di più le squadre che noi e quindi le squadre sentiranno il dovere di essere molto trasparenti da questo punto di vista.

ASSE CON LETIZIA MORATTI DI FORZA ITALIA? – Ma no, sono malignità. Io con Moratti ho lavorato, abbiamo idee diverse ma in questi lunghi anni ci siamo sempre parlati. Non c’è nessuno asse, e non c’è nessuna voglia di partiti della nazione, ma ci deve essere la volontà di intenderci su alcuni temi. Il tema dell’urbanistica, non lo risolve solo Milano, va risolto a livello nazionale. Quindi, se Forza Italia vuole partecipare a una riflessione io sono totalmente favorevole.