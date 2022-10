Salernitana, Candreva: «Sempre una grande emozione tornare allo stadio Olimpico»

Antonio Candreva, giocatore della Salernitana, ha parlato prima del match contro la Lazio. Ecco le sue dichiarazioni

Antonio Candreva, giocatore della Salernitana, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Lazio. Ecco le sue dichiarazioni.

EMOZIONE – «E’ sempre una grande emozione tornare qui allo stadio Olimpico, sono stati anni indimenticabili per me con la maglia della Lazio, ma ora gioco con la Salernitana e faremo di tutto per portare a casa il risultato».