Salernitana, Castori: «Ci siamo rilassati. Mihajlovic? Gli ho detto una cosa»

Fabrizio Castori, allenatore della Salernitana, ha parlato al termine del match perso contro il Bologna. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

SCONFITTA – «Ci siamo rilassati, abbiamo commesso due ingenuità. Non è da noi prendere due gol da calcio d’angolo. Siamo rammaricati perché abbiamo giocato benissimo e si poteva addirittura vincere, ma poi l’abbiamo persa. Gol su palla inattiva? È questione di attenzione. Se uno marca bene, cambia poco se il giocatore di fronte faccia la Serie A o la B, mentre se non marchi può farti gol anche un dilettante. In area piccola su un corner abbiamo commesso un errore che non dovevamo».

MIHAJLOVIC – «Ci siamo scambiati i complimenti. Gli ho solo detto che mi dispiace aver preso gol su palla inattiva e anche lui ha concordato, dicendo che siamo una squadra con giocatori alti ed, effettivamente, non dovevamo commettere questi errori».