Salernitana, cessione sul gong: Iervolino è il nuovo presidente

Cessione Salernitana, sul gong arriva l’offerta decisiva: Iervolino è il nuovo presidente

La Salernitana è salva. Pochi minuti prima della mezzanotte del 31 dicembre in casa granata è arrivata l’offerta decisiva per l’acquisizione del club. Per poco meno di 20 milioni di euro, la società campana è stata rilevata da Danilo Iervolino.

L’imprenditore, nuovo presidente della Salernitana, è il fondatore dell’Università telematica Pegaso.