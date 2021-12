Salernitana, Colantuono: «Poca fluidità societaria, la squadra ne sta risentendo»

Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, ha parlato dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Genoa: le dichiarazioni

Ai microfoni di Mediaset, Stefano Colantuono ha parlato dopo Genoa–Salernitana.

DICHIARAZIONI – «Eravamo utimi anche quando sono arrivato, la squadra è stata costruita in ritardo per i noti problemi relativi al trust. E’ uno stillicidio, è evidente che non si riesce a mascherare i problemi che ci sono. Già il campionato ti porta ad affrontare squadre come Inter, Juventus, Milan e Napoli, ma i ragazzi stanno interpretando tutto nel migliore dei modi, ma a livello societario c’è poca fluidità. Il Genoa stasera ci ha punito al loro unico tiro in porta ed è la fotografia del momento che stiamo vivendo. Ho visto una buonissima Salernitana, abbiamo costruito diverse occasioni senza però fare gol. Vincere e passare il turno avrebbe restituito un minimo di serenità, ma l’atteggiamento mi lascia fiducioso. Certo, ora affrontiamo l’Inter e non sappiamo se basterà per ottenere un risultato positivo. Guardiamo avanti, vedremo cosa ci riserverà il futuro».