Salernitana, due dubbi in attacco per Sousa

La Salernitana domani giocherà contro il Milan a San Siro, Paulo Sousa si porterà dietro due dubbi in attacco per la partita coi rossoneri.

Dia o Bonazzoli? Quale partner migliore per Piatek. Il polacco è l’intoccabile dell’allenatore dei campani e dunque la scelta ricade sugli altri due. Il senegalese si è ripreso dall’infortunio ed è tornato in campo nel match scorso, l’azzurro scalpita per una maglia.