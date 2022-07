Salernitana, ecco Sambia: «Spero di ripagare la fiducia, amo spingere e attaccare»

Prime parole da calciatore della Salernitana per Salomon Sambia, il centrocampista arrivato in granata da svincolato

Salomon Sambia, neo centrocampista della Salernitana, ha pronunciato le sue prime parole da calciatore granata ai microfoni di Sky Sport.

RUOLO – «Amo spingere e attaccare e sono un giocatore che gioca sulla fascia pronto a dare tutto e mettermi a disposizione della squadra. In campo preferisco giocare sulla fascia destra ed è la posizione dove ho giocato in questi anni».

VOGLIA – «Sono molto felice di questa nuova avventura in un campionato nuovo per me. Sono molto felice di essere arrivato in Italia e spero di ripagare la fiducia di chi ha creduto in me. L’obiettivo è arrivare più in alto possibile in classifica e disputare una buona stagione per far crescere sempre di più il progetto del club. Un saluto a tutti i tifosi granata, sono onorato di far parte di questo club e spero di vincere più partite possibili, tutti insieme».