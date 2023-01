Salernitana, a rischio anche De Sanctis: Iervolino furioso

Non solo Nicola, dopo l’8-2 subito dall’Atalanta la Salernitana potrebbe anche cambiare il ds con De Sanctis ai saluti

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il presidente dopo la sonora sconfitta di Bergamo sarebbe intenzionato ad un cambio radicale. Via Nicola e via il Ds, il patron avrebbe già contattato Petrachi per continuare a fare mercato.