Salernitana, Gyomber: «C’è soddisfazione, ma anche rammarico»

Le parole del difensore della Salernitana Norbert Gyomber dopo il pareggio ottenuto dai campani contro il Bologna

Il difensore della Salernitana Norbert Gyomber ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio ottenuto contro il Bologna. Di seguito le sue parole.

SE C’É PIÙ SODDISFAZIONE O RAMMARICO – «Tutti e due, perché abbiamo fatto una bella partita subendo due gol senza mai farli tirare in porta. Sappiamo dove dobbiamo migliorare, ma siamo anche soddisfatti dei punti fatti nelle ultime gare e dobbiamo continuare così».

SALVATAGGIO SU MORO – «Questo vuol dire non mollare mai. Moro era in grande vantaggio, ma ero sicuro di prendere prima il pallone. Sono lì per quello e cioè per aiutare la squadra e sono contento»